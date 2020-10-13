Аналитики Gartner заявили, что третий квартал этого года стал лучшим для рынка ПК за последние пять лет, а в США был обновлён рекорд десятилетней давности по темпам роста. В статистику Gartner попали настольные компьютеры, ноутбуки и портативные устройства с клавиатурным блоком, а планшеты Apple и «хромбуки» в неё не вошли.

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Источник изображения: Gartner

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Таким образом, рынок ПК в третьем квартале показал рост на 3,6%, но если учитывать хромбуки, он достиг 9%. Фактически, за год объёмы поставок хромбуков увеличились на 90%, основную часть спроса на них формирует образовательный сектор таких стран, как США и Япония. Рынок вырос бы ещё сильнее, если бы не дефицит отдельных компонентов для ноутбуков: процессоров, панелей и силовой электроники. Совокупный объём рынка ПК в третьем квартале Gartner оценил в 71,4 млн изделий. В это количество не вошли хромбуки, но если их добавить, то на долю данных устройств пришлось бы 11% рынка.

Эксперты IDC сообщили об увеличении объёмов поставок ПК на 14,6% до 81,3 млн изделий в годовом сравнении, но они учитывают ещё и рабочие станции. Помимо хромбуков, популярностью, по их словам, пользовались игровые ноутбуки и настольные системы. Аналитики IDC утверждают, что нехватка компонентов для производства ноутбуков сохранится до 2021 года, но проблема в большей степени обусловлена ошибками планирования, а не дефицитом производственных мощностей.