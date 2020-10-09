Отставить панику: AMD не призналась, какую модель Radeon RX 6000 демонстрировала вчера
Вчерашняя демонстрация возможностей одной из видеокарт семейства Radeon RX 6000 моментально обросла таким количеством домыслов, что начала работать против интересов AMD. Некоторые комментарии представителей компании опубликовал сайт PCWorld, призвавший общественность не торопиться с выводами.
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Во-первых, AMD призналась, что решила поделиться подробностями о видеокартах Radeon RX 6000 именно сейчас по просьбам общественности. Во-вторых, он призвал «диванный трибунал» не забывать, что компания не уточнила, какую именно модель серии Radeon RX 6000 протестировала. Другими словами, не надо думать, что сравнению с GeForce RTX 3080 невольно подверглась самая старшая видеокарта из семейства Big Navi. Вполне может получиться так, что «рояль в кустах» у AMD припасён, и он сможет продемонстрировать более впечатляющую производительность, особенно с учётом возможности дальнейшей оптимизации драйверов.
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