Производительность Radeon RX 6900XT Big Navi сравнили с RTX 3080 и RTX 2080 Ti - результат оказался не в пользу карты от AMD
Сразу же после объявления предварительных тестов производительности флагманской модели RX 6900XT на базе RDNA2 многие техногики принялись спорить о позиционировании новых карт от AMD и их месте на рынке. Наиболее интересной информацией из всех этих дискуссий стало сравнение предоставленных AMD цифр производительности с результатами тестов наиболее популярной топовой карты из стана конкурентов - Nvidia GeForce RTX 3080.
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Редакторы издания Planet 3DNow! предоставили на суд читателей таблицу со сравнением перформанса двух видеокарт в представленных трёх играх, и оказалось, что новинка от AMD не сможет на равных конкурировать с RTX 3080, уступая топу Nvidia по производительности в играх до 10%. В то же время, против флагмана предыдущего поколения RX 6900XT смотрится куда уверенней, опережая RTX 2080 Ti в среднем на 30%.
Таким образом, топовый GPU от AMD в текущей ситуации не будет конкурировать с самыми дорогими решениями от Nvidia, а расположится в промежутке между RTX 3070 и RTX 3080. Конечно, при адекватной ценовой политике Radeon 6000 могут занять нишу топа за свои деньги, но те покупатели, которые привыкли получать максимум производительности, однозначно предпочтут карты от Nvidia.
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