Китайский холдинг Tsinghua Unigroup обладает богатой историей взаимодействия с зарубежными партнёрами. Он присматривался и к активам Micron, и к активам Western Digital Corporation, но в итоге организовал в Китае собственное производство твердотельной памяти 3D NAND под маркой YMTC, а также рассчитывает наладить выпуск микросхем оперативной памяти.

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Между тем, как сообщает DigiTimes, у китайцев не всё идёт так гладко. Исполнительный вице-президент Tsinghua Unigroup Чарьз Кау (Charles Kau), который ранее занимал пост президента тайваньского производителя памяти Nanya Technology, по истечении пятилетнего контракта решил покинуть китайский холдинг.

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Источник изображения: DigiTimes

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С 30 сентября Кау больше не является исполнительным вице-президентом Tsinghua Unigroup по глобальным операциям. По неофициальным данным, его утомили проблемы, с которыми китайскому производителю приходится сталкиваться в гонке за мировыми лидерами. Из-за санкций и пандемии экосистема полупроводниковой отрасли Китая находится не в лучшей форме, и усилий одного человека недостаточно, чтобы что-то изменить в лучшую сторону. С финансированием у китайских производителей тоже не всё благополучно – к концу июня Tsinghua Unigroup накопила $4,82 млрд только краткосрочных долговых обязательств, её долгосрочные обязательства достигают $7 млрд.