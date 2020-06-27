Дочерняя компания YMTC китайского холдинга Tsinghua Unigroup уже успешно выпускает память типа 3D NAND, и даже планирует выйти на рынок с твердотельными накопителями собственной марки. С производством микросхем оперативной памяти в Китае дела обстоят хуже: объёмы, качество и уровень себестоимости не позволяют говорить о конкуренции с мировыми лидерами. Но Tsinghua рассчитывает исправить это в ближайшие годы, как отмечает Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: Associated Press

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Начать строительство завода по производству микросхем DRAM в конце прошлого года в городе Чунцин китайскому холдингу помешал ряд причин, позже к ним присоединилась пандемия коронавируса, поэтому теперь компания рассчитывает начать возведение предприятия до конца текущего года. Соответственно, сместятся и сроки получения массовой продукции – они переносятся на 2022 год.

Пока же Tsinghua формирует в своём японском подразделении команду специалистов под руководством бывшего главы Elpida Memory, которая поможет разработать микросхемы оперативной памяти и технологии их производства. Охота за ценными кадрами конкурентов – это излюбленный китайцами способ получения доступа к технологиям и навыкам, который нередко оборачивается судебными разбирательствами, но пока они не придумали других возможностей приблизиться к мировым технологическим лидерам в сжатые сроки.