Китайский завод Tsinghua по выпуску оперативной памяти начнёт работу через пару лет
Дочерняя компания YMTC китайского холдинга Tsinghua Unigroup уже успешно выпускает память типа 3D NAND, и даже планирует выйти на рынок с твердотельными накопителями собственной марки. С производством микросхем оперативной памяти в Китае дела обстоят хуже: объёмы, качество и уровень себестоимости не позволяют говорить о конкуренции с мировыми лидерами. Но Tsinghua рассчитывает исправить это в ближайшие годы, как отмечает Nikkei Asian Review.
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Пока же Tsinghua формирует в своём японском подразделении команду специалистов под руководством бывшего главы Elpida Memory, которая поможет разработать микросхемы оперативной памяти и технологии их производства. Охота за ценными кадрами конкурентов – это излюбленный китайцами способ получения доступа к технологиям и навыкам, который нередко оборачивается судебными разбирательствами, но пока они не придумали других возможностей приблизиться к мировым технологическим лидерам в сжатые сроки.
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