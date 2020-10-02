Мелькавшие в новостях в середине прошлого месяца видеокарты MSI серии SUPRIM должны быть представлены в текущем месяце, как ожидает ресурс VideoCardz. Источник опубликовал фрагмент изображения укрепляющей пластины с оборотной стороны одной из видеокарт этой серии.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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По мнению представителей VideoCardz, серия видеокарт SUPRIM в ценовой иерархии расположится выше линейки GAMING X. В это охотно верится, глядя на геральдическую символику, применяемую в оформлении системы охлаждения этих видеокарт. Предполагается, что в серию войдут игровые новинки NVIDIA семейства Ampere, хотя конкурирующие продукты AMD с архитектурой RDNA 2 в ней тоже наверняка рано или поздно пропишутся.