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Компания MSI, как и другие производители, представила множество вариантов новейших видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Но, как сообщает портал VideoCardz со ссылкой на базу данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), компания планирует выпустить еще несколько моделей, включая продвинутые варианты с жидкостным охлаждением.



Источник изображения: RTX 2080 Sea HawkИсточник изображения: msi.com

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Ожидается, что в ближайшее время MSI представит серии видеокарт SUPRIM и CORSAIR. Серия SUPRIM — это абсолютно новый бренд компании и на данный момент невозможно предугадать к какому сегменту он будет относиться. Листинг показывает, что MSI выпустит в серии SUPRIM все анонсированные на данный момент видеокарты NVIDIA RTX 30: RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Серия также будет включать разогнанные варианты SUPRIM X. По предположениям VideoCardz, серия SUPRIM может стать заменой серии начального уровня AERO, которая отсутствует в листинге базы данных ЕЭК.

MSI также готовится к выпуску видеокарт RTX 3090 и RTX 3080 с жидкостным охлаждением от компании CORSAIR. Производители сотрудничали в прошлом при разработке видеокарт серии Sea Hawk с системой необслуживаемого охлаждения HYDRO GFX. Например RTX 2080 Sea Hawk сочетала эффективное жидкостное охлаждение графического чипа с воздушным охлаждением элементов печатной платы. Мощный поток воздуха создавался центробежным вентилятором.

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Серия с жидкостным охлаждением может быть особенно актуальна для серии GeForce RTX 30. Модели с воздушным охлаждением просто огромны, они перекрывают не только больше двух слотов расширения материнской платы, но и не влезают в множество корпусов по длине. Применение жидкостного охлаждения позволит уменьшить габариты видеокарты, а размещение радиатора системы охлаждения не доставит проблем, поскольку практически все современные корпуса позволяют устанавливать двух- и трех-секционные радиаторы на передней панели.