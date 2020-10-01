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Австралийские магазины рассчитывают получить GeForce RTX 3060 Ti в этом месяце

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Появление видеокарт GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Gigabyte в базе данных ЕЭК обеспечило «сетевых детективов» точными маркировками моделей, поэтому в поисковых системах начали формироваться соответствующие запросы, которые привели любопытствующих на сайты отдельных интернет-магазинов, уже готовых предложить новые видеокарты в течение этого месяца.

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Источник изображения: Interconnect IT Solutions

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По крайней мере, одна австралийская торговая точка ожидает поступления GeForce RTX 3060 Ti в первой половине этого месяца. Анонс новинки, как предполагалось ранее, намечен на вторую половину октября, поэтому настрой австралийских продавцов можно считать несколько самоуверенным. Назначенную цену тоже не следует воспринимать всерьёз: во-первых, в американских долларах она не превышает $1176, во-вторых, она включает налоги. Привезти видеокарты GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Gigabyte собираются и некоторые российские дистрибьюторы, но они не называют ни цен, ни сроков.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3060 ti
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