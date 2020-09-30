Первые модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti замечены в базе данных ЕЭК
Новые видеокарты NVIDIA обнаружены в базе данных Евразийской экономической комиссии. Четыре модели Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti удалось обнаружить @KOMACHI_ENSAKA: AORUS Master (GV-N306TAORUS M-8GD), GAMING OC (GV-N306TGAMING OC-8GD), EAGLE OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD), EAGLE (GV-N306TEAGLE-8GD).
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Некоторые модели уже можно обнаружить в каталогах интернет магазинов, но стоимость и технические характеристики пока не заносятся в каталоги и остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что модель для среднего сегмента, GeForce RTX 3060 Ti, появится сразу после того, как NVIDIA начнет продажи GeForce RTX 3070. Видеокарта также будет основана на графическом процессоре GA104, но чип будет несколько урезан и получит только 4864 ядер CUDA. Как и RTX 3070, видеокарта получит 8 ГБ памяти типа GDDR6 с общей шиной 256 бит. Память будет работать на скорости 14 Гбит/с, а значит 448 ГБ/с — это ее максимальная пропускная способность.
Ожидается, что модели RTX 3060 Ti от Gigabyte не будут сильно отличаться от уже анонсированных RTX 3070. Обе модельные линейки, вероятно, будут использовать одну и ту же печатную плату с небольшими изменениями в подсистеме питания. Ожидается, что энергопотребление RTX 3060 Ti составит 180 Вт, что на 40 Вт меньше, чем у RTX 3070.
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