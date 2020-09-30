Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Первые модели NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti замечены в базе данных ЕЭК

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Новые видеокарты NVIDIA обнаружены в базе данных Евразийской экономической комиссии. Четыре модели Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti удалось обнаружить @KOMACHI_ENSAKA: AORUS Master (GV-N306TAORUS M-8GD), GAMING OC (GV-N306TGAMING OC-8GD), EAGLE OC (GV-N306TEAGLE OC-8GD), EAGLE (GV-N306TEAGLE-8GD).

Источник изображения: Gigabyte

реклама

Некоторые модели уже можно обнаружить в каталогах интернет магазинов, но стоимость и технические характеристики пока не заносятся в каталоги и остаются неизвестными.

Источник изображения: ЕЭК, @KOMACHI_ENSAKA и VideoCardz

Ранее сообщалось, что модель для среднего сегмента, GeForce RTX 3060 Ti, появится сразу после того, как NVIDIA начнет продажи GeForce RTX 3070. Видеокарта также будет основана на графическом процессоре GA104, но чип будет несколько урезан и получит только 4864 ядер CUDA. Как и RTX 3070, видеокарта получит 8 ГБ памяти типа GDDR6 с общей шиной 256 бит. Память будет работать на скорости 14 Гбит/с, а значит 448 ГБ/с — это ее максимальная пропускная способность.

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Ожидается, что модели RTX 3060 Ti от Gigabyte не будут сильно отличаться от уже анонсированных RTX 3070. Обе модельные линейки, вероятно, будут использовать одну и ту же печатную плату с небольшими изменениями в подсистеме питания. Ожидается, что энергопотребление RTX 3060 Ti составит 180 Вт, что на 40 Вт меньше, чем у RTX 3070.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce geforce rtx geforce rtx 30 geforce rtx 3000 geforce rtx 3060 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
67
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
14
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
23
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
91
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
44
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 91
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 40

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – мощный игровой процессор, флагманская 64 Мп камера, NFC и быстрая зарядка по самой выгодной цене этой осени
8
Xiaomi назвала 24 смартфона, которые получат Android 11 на MIUI 12 до конца года – полный список и сроки выхода обновления
5
GTA 6 возможно тестировалась ещё с 2017 года – фанаты начали замечать детали, доказывающие непосредственное участие Rockstar
3
Раскрыты ключевые характеристики видеокарт Radeon RX 6700 XT, 6800 XT и 6900 XT – слив спецификаций от Newegg Insider
24
Процессоры AMD Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X сильно подешевели – мощные игровые модели продаются со скидкой до 69 долларов
32
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
108
Популярные видеокарты NVIDIA распродают по самой низкой цене за всё время – сезон скидок стартовал
17
Проблемы со стабильностью GeForce RTX 3080 из-за конденсаторов вынудили MSI изменить дизайн одной из своих моделей
30
Блогер сравнил графику Crysis Remastered с лучшим фанатским модом Enhanced Edition - сравниваем работу профессионалов индустрии с творчеством энтузиастов-любителей
15
8-ядерный Zen 3 AMD Ryzen 7 5800X "Vermeer" на 22% быстрее 10-ядерного игрового Intel Core i9-10900K в тесте AotS
87
ASUS могла знать о проблемах с конденсаторами у GeForce RTX 3080 — компания оснастила ряд моделей более качественными компонентами заранее
29
Бесплатная утилита ClockTuner для разгона AMD Ryzen 3000 Zen 2 и Threadripper от 1usmus доступна для загрузки
52
Найдено эффективное решение зависаний и чёрного экрана на видеокартах GeForce RTX 3080 – полное руководство от экспертов Wccftech
64
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
105
HUAWEI выпустила официальную стабильную EMUI 11 на Android 11 на 23 актуальных смартфона 2019-2020-х годов – список и сроки рассылки обновления
1
Новый драйвер Nvidia 456.55 WHQL исправляет работу видеокарт серии RTX 3000 и добавляет Nvidia Reflex в игры
19
Xiaomi сообщила о выходе стабильной прошивки MIUI 12 на 56 актуальных смартфонов – полный список и сроки начала рассылки в России
2
Процессоры AMD Ryzen следующего поколения смогут разоняться до 5 000 МГц – 12-ядерный Ryzen 9 5900X с тактовой частотой 5 ГГц и IPC + 20%
52
AMD Ryzen 5800X опередил Intel Core i9 на 16% в тесте Ashes of the Singularity
54
Влияние замены конденсаторов на стабильность GeForce RTX 3090 исследовано на примере видеокарты Gigabyte Gaming
45

Популярные статьи

Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
230
Разбираемся, что делать со старыми SSD и HDD небольшого объема
38
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
67
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GT (G92)
68
AMD Ryzen 5 4500U vs. 3500U - сравнение мобильных процессоров двух поколений
16
Необычные видеокарты - с пятью вентиляторами, с двумя интерфейсами, с сетевым подключением и многие другие
14
Необычные видеокарты - с сетевой картой, диковинным охлаждением, с двусторонним обдувом и многие другие
13
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
14
Как мастера по ремонту ПК обманывают неопытных пользователей – тысяча и один способ нечестного заработка
11

Сейчас обсуждают

PandaNaoki
18:08
Достаточно дров нвидии, ведь в биосах прошито 1700-1900 частота буста а драва в играх бустят около 200мгц сверху выходя часто за пределы 2000мгц в пике. Вот в дровах пик подрезав по частоте проблема р...
NVIDIA утверждает, что гадание на конденсаторах ничего не говорит о надёжности видеокарт
Twisted Evil
18:04
Не участвовал и осуждаю.
Подводим итоги конкурса Overclockers.ru и Seagate Exos
smash526
18:03
удивительно, но некоторые рассуждают о переразгоне лишь представляя как он выглядит
NVIDIA утверждает, что гадание на конденсаторах ничего не говорит о надёжности видеокарт
N1ghtwish
18:03
Корпорация бобра закончилась, АМДе начала рубить бабло, надо успеть (как это было в 2004-2005гг), пока их опять на 10 лет в выгребную яму не отправили.
От двух до четырех моделей процессоров AMD Ryzen 5000 Zen3 появятся в первой волне продаж 20 октября
VRoman
18:03
А что, Китайского вируса мало было? Думаешь, ещё хлеще чего придумают чтобы отомстить Америке?
Каток американских санкций взял курс на китайских производителей памяти
Auroson1c
18:02
ты не сможешь устоять от соблазна играть на русском или што ?
На этих выходных CD Projekt RED покажет русскую версию Cyberpunk 2077
Александр Александров
18:02
Это вообще, как мне кажется бессмысленный спор. Как правило чем дороже, тем лучше. Только с амд последнего поколения нет заморочек с разгоном. Поставил норм охлаждение, нормальную мать, естественно вс...
NVIDIA-VS-NVIDIA – изучаем прирост производительности между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Super – лучшая видеокарта за 800 долларов для тех, кто готов подождать, по мнению Benchmark
Auroson1c
18:02
да хоть на японской играй, тебя ж не заставляют
На этих выходных CD Projekt RED покажет русскую версию Cyberpunk 2077
Саша Смирнов
18:02
Очень полезное сравнение, чтобы выбирать какой ноут покупать.
AMD Ryzen 5 4500U vs. 3500U - сравнение мобильных процессоров двух поколений
sgs
18:00
Алексей Сычев, что за здание на фото ? Сам нашел, это мечты YMTC относительно их будущего.
Каток американских санкций взял курс на китайских производителей памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем