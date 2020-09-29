В июле руководство Intel решило, что хранить в тайне намерения выпустить процессоры Alder Lake во второй половине 2021 года больше нет смысла. Подчёркивалось, что процессоры этого семейства будут выпускаться по 10-нм технологии и найдут применение в потребительском сегменте. То есть, Intel готовит как настольные, так и мобильные версии Alder Lake.

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Японский энтузиаст Komachi Ensaka в очередной раз забрался на сайт Intel, в раздел для разработчиков, и обнаружил там упоминания о процессорах Alder Lake-S, Alder Lake-P и Alder Lake-M.

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Источник изображения: Intel, Komachi Ensaka

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Примечательно, что для настольных процессоров Alder Lake-S упоминался вариант исполнения в корпусе BGA, распаиваемом непосредственно на материнскую плату. Для компактных систем и промышленных компьютеров такой вариант даже удобнее, поэтому не стоит удивляться, что данная модификация заявлена к разработке изначально. Настольные же версии Alder Lake-S, по предварительной информации, будут использовать процессорный разъём LGA 1700. Семейство Alder Lake должно принести в настольный сегмент гибридную архитектуру, сочетающую «большие» и «малые» ядра.