Стенограмма выступления представителей Intel на квартальной отчётной конференции позволила выяснить, что компания не только на полгода задерживает поставки первых 7-нм продуктов, но и не особо торопится с выводом 10-нм процессоров в настольном сегменте.

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Источник изображения: Intel

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Во всяком случае, из уст генерального директора Роберта Суона (Robert Swan) едва ли не впервые открыто прозвучали условные обозначения процессоров Alder Lake и Sapphire Rapids. Первые как раз будут предлагаться в настольном сегменте, им приписывается гибридная архитектура из сочетания «больших» и «малых» ядер, а также новое конструктивное исполнение LGA 1700. Но это всё обсуждается пока неофициально, а глава Intel только заявил, что первые поставки серийных процессоров Alder Lake начнутся во второй половине 2021 года.

Тогда же начнут поставляться и 10-нм серверные процессоры Sapphire Rapids. Предполагается, что они обеспечат поддержку восьмиканальной памяти типа DDR5 и 80 линий PCI Express 5.0, а также интерфейса CXL. В качестве опции предусматривается поддержка памяти типа HBM2. Если говорить о более близкой перспективе, то поставки 10-нм процессоров Ice Lake руководство Intel по-прежнему обещает начать до конца текущего года. Уже в этом квартале в мобильном сегменте появятся 10-нм процессоры Tiger Lake.