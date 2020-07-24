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Intel пообещала начать поставки 10-нм процессоров Alder Lake во второй половине следующего года

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Стенограмма выступления представителей Intel на квартальной отчётной конференции позволила выяснить, что компания не только на полгода задерживает поставки первых 7-нм продуктов, но и не особо торопится с выводом 10-нм процессоров в настольном сегменте.

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Источник изображения: Intel

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Во всяком случае, из уст генерального директора Роберта Суона (Robert Swan) едва ли не впервые открыто прозвучали условные обозначения процессоров Alder Lake и Sapphire Rapids. Первые как раз будут предлагаться в настольном сегменте, им приписывается гибридная архитектура из сочетания «больших» и «малых» ядер, а также новое конструктивное исполнение LGA 1700. Но это всё обсуждается пока неофициально, а глава Intel только заявил, что первые поставки серийных процессоров Alder Lake начнутся во второй половине 2021 года.

Тогда же начнут поставляться и 10-нм серверные процессоры Sapphire Rapids. Предполагается, что они обеспечат поддержку восьмиканальной памяти типа DDR5 и 80 линий PCI Express 5.0, а также интерфейса CXL. В качестве опции предусматривается поддержка памяти типа HBM2. Если говорить о более близкой перспективе, то поставки 10-нм процессоров Ice Lake руководство Intel по-прежнему обещает начать до конца текущего года. Уже в этом квартале в мобильном сегменте появятся 10-нм процессоры Tiger Lake.

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Теги

intel роадмап alder lake lga 1700 sapphire rapids
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Morder
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Morder
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На кой черт для рендера архитектуры 2080Ti? Уж лучше пару 2070 Super взять. Разница в объеме памяти критична только в кривом Fstorm. В Redshift и Octane не критична.
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Aleksei noop
03:39
если у АМД выйдет годная карта под стабильные 60фпс в 1080р, а на чем ты сейчас сидишь, если у тебя даже 60фпс в фхд нет?
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Aleksei noop
03:38
не совсем так. амд это класс B, а Интел уже класс C и цена выше и начинка в базе по мощнее..
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Aleksei noop
03:36
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