Поддержка AMD Van Gogh в Linux упоминает о графике Navi 2 и памяти DDR5
На днях появились подтверждения использования гибридными процессорами Rembrandt конструктивного исполнения Socket AM5, графики с архитектурой RDNA 2, вычислительных ядер поколения Zen 3 и памяти типа DDR5. Сегодня данные о представителях будущей платформы AMD пополняются откровениями сайта Phoronix на тему характеристик процессоров Van Gogh.
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Во-первых, готовящиеся к выходу Linux 5.11 обновления подтверждают использование процессорами Van Gogh графики с архитектурой RDNA 2 и видеоядра VCN 3.0 с поддержкой декодирования AV1. Кроме того, этим процессорам приписывается поддержка DDR5. Вычислительные ядра Van Gogh должны относиться к поколению Zen 2, а выпускаться эти процессоры будут по 7-нм технологии. Данные процессоры будут использоваться в мобильном сегменте, а потому исполнение Socket AM5 им не положено.
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