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Компания AMD планирует представить 8 октября настольные процессоры Vermeer на базе архитектуры Zen3. С большой вероятностью эта серия процессоров получит числовое обозначение 5000. Следом за Vermeer должны быть представлены новые гибридные процессоры Cezanne, их появление ожидается в первой половине 2021 года. Во второй половине 2021 года AMD должна представить следующую линейку настольных процессоров Warhol. Ожидается, что они станут переходным звеном между AM4 и AM5 платформой. Вся эта информация была получена из убежавшего от AMD слайда с дорожной картой компании.

Слайд содержал пробелы, которые не позволяли узнать подробности о первых представителях платформы AM5 — семействах Raphael и Rembrandt. Сегодня @MebiuW опубликовал один из недостающих кусочков пазла — блок с информацией о гибридных процессорах Rembrandt.

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Как и ожидалось ранее, APU Rembrandt будут выполнены по нормам 6-нм техпроцесса, получат поддержку DDR5, а встроенное графическое ядро будет являться представителем семейства Navi2 — наконец-то архитектура Vega сменится на совершено новую RDNA2. Поддержка интерфейса PCI-E 5.0 не заявлена, Rembrandt ограничится PCI-E 4.0.

Известный разработчик @patrickschur_ дополнил информацию, уточнив, что APU семейства Rembrandt получат поддержку DDR5-5200, 20-линий PCI-E 4.0 и двух высокоскоростных USB 4.0 со скоростью передачи данных 40 Гб/с.