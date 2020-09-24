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Появилось второе подтверждение принадлежности процессоров NVIDIA Orin к 7-нм продуктам

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В начале этого года японские СМИ уже поставили под сомнение опубликованную ранее немецкими коллегами информацию, согласно которой процессоры NVIDIA Tegra поколения Orin будут выпускаться компанией Samsung по 8-нм технологии. Японцы настаивали на использовании 7-нм техпроцесса в исполнении TSMC.

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Источник изображения: Nemez, Twitter

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На этой неделе у них появились невольные сторонники. Китайская компания Li Auto, занимающаяся разработкой и производством электромобилей с продвинутыми системами помощи водителю, в своём пресс-релизе отметила, что процессоры NVIDIA Orin будут выпускаться с 2022 года по 7-нм технологии, не уточняя, кто именно станет подрядчиком. Утверждается, что именно этот китайский автопроизводитель станет первым клиентом NVIDIA, кому достанутся процессоры семейства Orin. Пары таких процессоров будет достаточно, чтобы построить систему управления с автономностью четвёртого уровня по классификации SAE, для «полного автопилота» (пятого уровня) потребуется добавить дискретные графические процессоры.

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nvidia samsung tsmc tegra автопилот orin
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