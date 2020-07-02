Выпуском процессоров NVIDIA Orin по 7-нм технологии может заняться TSMC
Пройдёт около двух лет, прежде чем процессоры Orin со встроенной графикой поколения Ampere начнут появляться в серийных автомобилях. Образы этих процессоров NVIDIA обещает начать поставлять клиентам в 2021 году. Издание Nikkei Asian Review заявило, что к выпуску процессоров Orin по 7-нм технологии будет причастна компания TSMC, которая уже выпускает по технологии этого класса дискретные графические процессоры A100 семейства Ampere.
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До этого считалось, что процессоры Orin по 8-нм технологии будет выпускать компания Samsung. Правда, источником этой информации служил немецкий сайт ComputerBase.de, и нигде больше она подтверждения не находила. Даже если TSMC и Samsung будут в разных долях одновременно поставлять процессоры Orin, ничего удивительного в этом не будет. По крайней мере, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) регулярно повторяет, что все актуальные литографические технологии, по которым должны изготавливаться продукты NVIDIA, применимы как для использования на конвейере TSMC, так и на конвейере Samsung.
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