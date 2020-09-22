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Видеочип GeForce RTX 3080 покорил частоту 2415 МГц

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Бразильскому энтузиасту Rbuass, которому авторы блогов на страницах нашего сайта присвоили неожиданное звание «внутреннего оверклокера», отсылающее нас к терминам психоанализа, удалось на этой неделе чуть продвинуться в экстремальном разгоне видеокарты GeForce RTX 3080. Частоту графического процессора бразильский смог поднять до 2415 МГц при помощи жидкого азота.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Видеокарта GeForce RTX 3080 подверглась аппаратной модификации с целью расширения диапазона частот и напряжений. Память типа GDDR6X, как и в прошлых экспериментах, существенному разгону не подвергалась.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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В связке с видеокартой работал центральный процессор Intel Core i9-10900K, его частоту удалось повысить до 6.6 ГГц при помощи жидкого азота. При этом процессор сохранил активность всех 10 ядер и 20 потоков. Традиционная тройка тестов 3DMark Fire Strike принесла бразильцу следующие результаты: 38 086 баллов в базовом профиле, 24 683 балла в профиле Extreme и 13 401 балл в профиле Ultra. Во втором и третьем случае результаты стали лучшими среди всех одиночных видеокарт.

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Теги

nvidia экстремальный разгон видеокарты ampere geforce rtx 3080
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Сейчас обсуждают

Listoman
18:00
Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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