Видеочип GeForce RTX 3080 покорил частоту 2415 МГц
Бразильскому энтузиасту Rbuass, которому авторы блогов на страницах нашего сайта присвоили неожиданное звание «внутреннего оверклокера», отсылающее нас к терминам психоанализа, удалось на этой неделе чуть продвинуться в экстремальном разгоне видеокарты GeForce RTX 3080. Частоту графического процессора бразильский смог поднять до 2415 МГц при помощи жидкого азота.
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Видеокарта GeForce RTX 3080 подверглась аппаратной модификации с целью расширения диапазона частот и напряжений. Память типа GDDR6X, как и в прошлых экспериментах, существенному разгону не подвергалась.
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В связке с видеокартой работал центральный процессор Intel Core i9-10900K, его частоту удалось повысить до 6.6 ГГц при помощи жидкого азота. При этом процессор сохранил активность всех 10 ядер и 20 потоков. Традиционная тройка тестов 3DMark Fire Strike принесла бразильцу следующие результаты: 38 086 баллов в базовом профиле, 24 683 балла в профиле Extreme и 13 401 балл в профиле Ultra. Во втором и третьем случае результаты стали лучшими среди всех одиночных видеокарт.
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