NVIDIA вернёт GeForce RTX 3080 Founders Edition в магазины на следующей неделе
Российский интернет-магазин NVIDIA изначально настраивал желающих купить GeForce RTX 3080 Founders Edition на длительное ожидание, поскольку видеокарты этой модели должны были поступить в продажу только 6 октября, а в сентябре спрос были призваны удовлетворить видеокарты в исполнении партнёров компании. Заметим, что в США видеокарты серии Founders Edition с первого дня предлагались некоторыми крупными торговыми сетями.
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Душещипательные истории о благородных разбойниках, которые лишают видеокарт бедных и продают их богатым, сейчас можно встретить во всех тематических форумах. Сайт PCMag обобщил информацию от официальных представителей NVIDIA, а потому имеет все основания заявить, что видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition в фирменные магазины NVIDIA должны вернуться на следующей неделе, а пока компания занята тем, что пытается отсечь заказы, сделанные спекулянтами. В качестве защиты от ботов пока предполагается внедрить только так называемую «капчу».
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