Blackview разыгрывает смартфон BV9900E и открывает приём предзаказов
Несколько недель назад китайская компания Blackview представила новый защищённый смартфон серии BV. Новинка называется Blackview BV9900E. Производитель открывает приём предварительных заказов на международном рынке. С 21 сентября по 5 октября 2020 года смартфон можно будет купить со скидкой 140 долларов.
Blackview BV9900E – модель, заключённая в защищённый корпус, что позволяет ей выживать в экстремальных условиях. Защита смартфона соответствует стандартам MIL-STD-810G, IP68 и IP69K. Простыми словами, аппарат не боится воды, грязи, пыли вибраций, падений и перепада температур. Устройство сможет работать при -30 градусах без ущерба производительности.
Отметим, что в рамках серии BV продаются самые популярные в мире защищённые смартфоны. Их суммарные продажи, по оценкам аналитиков, превышают 100 млн единиц. Новинка Blackview BV9900E тоже должна пользоваться большой популярностью.
Внешне модель напоминает свою предшественницу, Blackview BV9900 Pro. Но без отличий тоже не обошлось. Разработчики использовали прочный металлический каркас, стекло Gorilla Glass пятого поколения и силиконовые вставки, которые принимают на себя удар при падении. Всё это делает Blackview BV9900E сверхнадёжным решением.
Стекло компании Corning прикрывает матрицу Full HD+ размером 5,84 дюйма по диагонали, которая обладает каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Gorilla Glass 5 отличается устойчивостью к появлению царапин.
Одной из особенностей Blackview BV9900E является режим IcaMode. Он активируется, когда температура воздуха опускается ниже -15 градусов. После вы можете без проблем разговаривать по телефону, отправлять сообщения и пользоваться камерой, даже если температура упадёт ещё на 15 градусов.
Новинка работает под управлением операционной системы Android 10. Прошивка имеет минималистический графический интерфейс, поддержку жестового управления и тёмный режим. Работает оболочка плавно и без тормозов.
За производительность отвечает мобильный процессор Helio P90, выполненный компанией MediaTek по 12-нанометровой технологии. Однокристальная система дополняется 6 ГБ оперативной памяти. Под хранения данных предусмотрен встроенный флеш-накопитель ёмкостью 128 ГБ. Вопросами питания в Blackview BV9900E занимается аккумулятор на 4380 мА*ч.
Смартфон обзавёлся сенсором для определения частоты сердечных сокращений, барометром, навигационным модулем GPS, адаптерами беспроводной связи Bluetooth / Wi-Fi и поддержкой Near Field Communication (NFC). Сканер отпечатков пальцев расположен на боковом торце. Слева установлена отдельная клавиша, на которую можно назначить выполнение некоторых действий.
Основная камера в Blackview BV9900E построена на базе квартета модулей, включая сенсор ToF на 0,3 Мп и 2-мегапиксельный датчик для макросъёмки. Разрешение ультраширокоугольного модуля составляет 16 Мп. Угол захвата – 120 градусов. Стандартная камера построена на базе новой матрицы Sony IMX582 с 48-мегапиксельным разрешением. Заявлена поддержка HDR, 4K, ночной режим, и возможность вести съёмку под водой. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Она получила поддержку технологии Face Unlock для разблокировки смартфона по лицу.
Стоимость Blackview BV9900E составила 400 долларов. С 21 сентября купить смартфон на AliExpress можно будет за 260 долларов. Помимо самого телефона в комплект поставки входят наушники, руководство пользователя, защитная плёнка, адаптер питания, кабель для подзарядки и синхронизации с ПК.
В завершение добавим, что китайская компания решила разыграть новинку в своём официальном магазине на AliExpress. Чтобы принять участие вам нужно добавить Blackview BV9900E в корзину, подписаться на магазин Blackview Official Store и написать комментарий. В случае победы вы получите купон на 259 долларов, а чтобы забрать смартфон, останется лишь доплатить 99 центов.
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