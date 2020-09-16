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Intel причисляет будущие процессоры Meteor Lake к производительным продуктам

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В конце июля глава Intel заявил, что первые 7-нм клиентские процессоры появятся не ранее конца 2022 или начала 2023 года. Условными обозначениями он с публикой не поделился, но можно предположить, что речь шла о процессорах семейства Meteor Lake. На сайте Intel в разделе вакансий появилась новая интересная информация о данных процессорах.

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Источник изображения: Intel

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Компания стремится нанять разработчика программного обеспечения, который принял бы участие в создании производительных продуктов типа Granite Rapids и Meteor Lake. Если первые относятся к 7-нм серверным решениям, то вторые должны найти применение в клиентском сегменте – и не факт, что только в настольном. Попутно упоминаются гибридные платформы, что только укрепляет уверенность в использовании процессорами Meteor Lake приписываемой некоторым предшественникам компоновки, в которой производительные ядра сочетаются с компактными экономичными.

На возможность появления процессоров Meteor Lake в мобильном сегменте указывает требование к кандидату, гласящее о знакомстве с протоколом LPDDR, а в серверном сегменте процессорам Granite Rapids должно пригодиться соседство с памятью типа 3D XPoint, которая тоже упоминается в описании вакансии.

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intel granite rapids meteor lake
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w
09:08
Блохеры!.. Интел ждёть разрабодчеков, кто как не вы не лохи как усе? Фперёт, хватит економить на спичках сцуко.
Intel причисляет будущие процессоры Meteor Lake к производительным продуктам
Пэсах Швицарчик
09:06
Маркетологов пусть побольше еще наберут, точно процы крутые получаццо, правда токо на бумаге, бгг.
Intel причисляет будущие процессоры Meteor Lake к производительным продуктам
Jaster
09:05
Нет, не по годам, просто есть несколько игор где проц таки имеет большое значение. Но их реально единицы.. даже наверное не 90 а 98% надо был написать.
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