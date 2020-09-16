Intel причисляет будущие процессоры Meteor Lake к производительным продуктам
В конце июля глава Intel заявил, что первые 7-нм клиентские процессоры появятся не ранее конца 2022 или начала 2023 года. Условными обозначениями он с публикой не поделился, но можно предположить, что речь шла о процессорах семейства Meteor Lake. На сайте Intel в разделе вакансий появилась новая интересная информация о данных процессорах.
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Компания стремится нанять разработчика программного обеспечения, который принял бы участие в создании производительных продуктов типа Granite Rapids и Meteor Lake. Если первые относятся к 7-нм серверным решениям, то вторые должны найти применение в клиентском сегменте – и не факт, что только в настольном. Попутно упоминаются гибридные платформы, что только укрепляет уверенность в использовании процессорами Meteor Lake приписываемой некоторым предшественникам компоновки, в которой производительные ядра сочетаются с компактными экономичными.
На возможность появления процессоров Meteor Lake в мобильном сегменте указывает требование к кандидату, гласящее о знакомстве с протоколом LPDDR, а в серверном сегменте процессорам Granite Rapids должно пригодиться соседство с памятью типа 3D XPoint, которая тоже упоминается в описании вакансии.
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