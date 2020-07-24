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Клиентские 7-нм процессоры Intel появятся к началу 2023 года

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Прошедшая квартальная отчётная конференция потребовала от руководства Intel изрядного мужества. Во-первых, пришлось признаться, что в нынешней ревизии 7-нм техпроцесса найден дефект, который не позволит добиться приемлемого уровня брака для начала серийного производства продукции по ранее намеченному графику. Во-вторых, компания заявила о готовности более активно пользоваться услугами сторонних производителей. Их имена открыто не назывались, но альтернатив не так много: TSMC или Samsung, в порядке убывания приоритета.

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Источник изображения: Intel

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Роберт Суон (Robert Swan), генеральный директор Intel, на прошедшем мероприятии пояснил, что за счёт многокристальной компоновки ускоритель вычислений Ponte Vecchio по-прежнему может выйти в конце 2021 года или начале 2022 года, хотя будет активно использовать 7-нм кристаллы. Просто теперь стоит вопрос о том, чтобы передать на сторону производство большей части компонентов ускорителя, чем планировалось изначально.

Поставки первых клиентских 7-нм центральных процессоров Intel обещает начать в конце 2022 года или в начале 2023 года. По всей видимости, речь идёт о процессорах семейства Meteor Lake. В серверном сегменте 7-нм процессоры появятся не ранее первой половины 2023 года – почти на год позже, чем планировалось ранее. Это будут преемники Sapphire Rapids с условным обозначением Granite Rapids, хотя последнее имя на квартальной конференции открыто и не упоминалось.

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