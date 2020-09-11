В коде Linux графические решения AMD с архитектурой RDNA 2 ранее мелькали под условным обозначением Sienna Cichlid, а на этой неделе обновление принесло им поддержку интерфейса USB Type-C. Соответствующим портом на задней панели, например, уже оснащался профессиональный графический адаптер Radeon Pro W5700, но не факт, что в семействе Radeon RX 6000 данный разъём получит большее распространение.

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Источник изображения: AMD

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Как мы знаем, NVIDIA базирующийся на аналогичном конструктивном исполнении интерфейс VirtualLink поддерживать почти перестала. Теоретически, порт USB Type-C можно использовать для подключения монитора с соответствующим интерфейсом, но насколько эта функция будет востребована среди видеокарт с архитектурой RDNA 2, пока судить сложно.