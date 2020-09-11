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Августовская выручка MediaTek подскочила на 42%

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Тайваньский экспорт в августе в целом неплохо вырос именно из-за приближения даты запрета на поставки электронных компонентов для Huawei, а компания MediaTek, которая до сих пор снабжала китайского клиента мобильными процессорами, увеличила выручку последовательно на 22,6% и на 42% в годовом сравнении, как уточняет ресурс DigiTimes.

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Источник изображения: MediaTek

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По мнению тайваньских источников, прирост выручки MediaTek в августе был спровоцирован увеличением количества заказов на компоненты для смартфонов с поддержкой сетей 5G и игровых моделей. Августовская выручка тайваньской компании достигла рекордного значения ‒ $1,12 млрд. В третьем квартале выручка MediaTek приблизится к $3 млрд, но компания не исключает, что и эта планка будет преодолена. За первые восемь месяцев текущего года MediaTek выручила на 18,9% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

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