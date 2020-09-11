Китай останется главной производственной базой в ближайшие два-три года
Тенденция к переносу производства электроники за пределы Китая зарубежными компаниями только усилилась после введения новых санкций США и распространения по планете коронавируса. Как отмечают отраслевые источники, на которых ссылается DigiTimes, в ближайшие два-три года доминирующему положению Китая в качестве мировой производственной базы ничего не угрожает.
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Во Вьетнаме, куда устремились в последние годы многие производители электроники, сейчас возник дефицит рабочей силы и земельных участков. Индия с её огромным населением сейчас усиленно борется с пандемией, поэтому строительство новых предприятий приостановлено. В Китае же ситуация более благоприятная, здесь уже есть создававшаяся десятилетиями инфраструктура поставщиков, и только растущие затраты на оплату труда работников и усиливающееся внешнеполитическое давление заставляют иностранные компании задумываться о переносе производств из этой страны.
Для поставщиков компонентов в ближайшие годы может стать острой проблема обособления Китая и США с точки зрения элементной базы. Каждая из этих двух стран пытается выстроить свою цепочку поставок, а производителям компонентов такая диверсификация не всегда выгодна.
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