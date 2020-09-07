Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
Недавно мы уже сообщали, что 25 августа AMD обновила презентацию для инвесторов, в которой перестала скрывать тот факт, что процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, анонс которых ожидается в следующем месяце, относятся к четвёртому поколению.
реклама
реклама
С наступлением сентября AMD решила обновить презентацию для инвесторов, прямо проставив свежую дату в оглавлении документа.
реклама
реклама
Описание процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 вернулось к июльскому состоянию, теперь AMD не упоминает о четвёртом поколении, как и ранее, хотя для серверных процессоров EPYC (Genoa) подобная привязка уже давно существует.
Обычно презентацию для инвесторов AMD обновляет раз в месяц или ещё реже, а за последние пару недель она уже обновилась трижды. Существенных изменений в содержании документа при этом не обнаружено. Возможно, просто ответственные за составление этих документов специалисты просто приводят в порядок собственные мысли после летнего отпуска.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила