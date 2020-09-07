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Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen

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Недавно мы уже сообщали, что 25 августа AMD обновила презентацию для инвесторов, в которой перестала скрывать тот факт, что процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, анонс которых ожидается в следующем месяце, относятся к четвёртому поколению.

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Источник изображения: AMD

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С наступлением сентября AMD решила обновить презентацию для инвесторов, прямо проставив свежую дату в оглавлении документа.

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Источник изображения: AMD

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Описание процессоров Ryzen с архитектурой Zen 3 вернулось к июльскому состоянию, теперь AMD не упоминает о четвёртом поколении, как и ранее, хотя для серверных процессоров EPYC (Genoa) подобная привязка уже давно существует.

Источник изображения: AMD

Обычно презентацию для инвесторов AMD обновляет раз в месяц или ещё реже, а за последние пару недель она уже обновилась трижды. Существенных изменений в содержании документа при этом не обнаружено. Возможно, просто ответственные за составление этих документов специалисты просто приводят в порядок собственные мысли после летнего отпуска.

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Теги

amd epyc amd zen 3 zen 3 vermeer genoa amd ryzen 4000
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