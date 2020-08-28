В августе AMD добавила в описание клиентских процессоров с архитектурой Zen 3 больше конкретики
Презентация AMD для инвесторов обновилась на этой неделе, хотя руководство компании ни в каких мероприятиях подобного плана участия не принимало. В профильном разделе сайта новый документ датирован 25 августа, хотя по ссылке доступна презентация в июньской редакции. Последний раз в расширенном варианте такая презентация обновлялась 22 июля, поэтому неразбериха с датами может быть устранена только после ознакомления с содержанием документа.
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В июле планы AMD по выпуску клиентских процессоров с архитектурой Zen 3 описывались достаточно скупо. Компания не желала лишний раз афишировать применяемый литографический процесс и поколение Ryzen, к которому должны быть отнесены процессоры семейства Vermeer.
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К концу августа «фоторобот» оброс новыми чертами. AMD относит эти процессоры к четвёртому поколению Ryzen, что само по себе ещё ничего не говорит об их нумерации, поскольку гибридные Renoir хоть и относятся к третьему поколению, несут номера моделей из диапазона от 4000 и выше.
Техпроцесс продуктов с архитектурой Zen 3 как в потребительском, так и в серверном сегменте AMD описывает незатейливо – «7 нм», как и в случае с предшественниками. Надо полагать, сам техпроцесс будет улучшен, но «плюс» из презентаций AMD исчез уже давно из-за конфликта с системой обозначений TSMC, которая и будет выпускать соответствующие процессоры.
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