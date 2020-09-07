Ещё не все успели забыть, как высшее руководство AMD в лице технического директора осыпало комплиментами индийских разработчиков гибридных процессоров Renoir. Привязка места разработки того или иного процессора по географическому признаку – явление достаточно редкое, поскольку Intel и AMD являются глобальными корпорациями, а их исследовательские центры разбросаны по всему миру.

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Редактор сайта HardwareLUXX счёл нужным отметить, что 10-нм процессоры Intel Tiger Lake почти полностью были разработаны силами специалистов компании, находящихся в американском штате Орегон.

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Источник изображения: Intel

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Здесь у Intel расположены не только производственные линии, но и исследовательские лаборатории. Впервые с 2013 года разработка нового семейства процессоров оказалась сосредоточена в этом американском штате. По всей видимости, в период с 2013 по настоящее время подобной деятельностью занимались команды инженеров Intel в других регионах. Израильское подразделение Intel, например, подарило миру немало удачных процессорных архитектур. Как правило, разные команды инженеров параллельно работают над разными поколениями процессоров, поэтому географический фактор выдаёт себя по мере выхода новых продуктов на рынок.