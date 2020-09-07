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Процессоры Tiger Lake были разработаны преимущественно силами американских специалистов

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Ещё не все успели забыть, как высшее руководство AMD в лице технического директора осыпало комплиментами индийских разработчиков гибридных процессоров Renoir. Привязка места разработки того или иного процессора по географическому признаку – явление достаточно редкое, поскольку Intel и AMD являются глобальными корпорациями, а их исследовательские центры разбросаны по всему миру.

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Редактор сайта HardwareLUXX счёл нужным отметить, что 10-нм процессоры Intel Tiger Lake почти полностью были разработаны силами специалистов компании, находящихся в американском штате Орегон.

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Источник изображения: Intel

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Здесь у Intel расположены не только производственные линии, но и исследовательские лаборатории. Впервые с 2013 года разработка нового семейства процессоров оказалась сосредоточена в этом американском штате. По всей видимости, в период с 2013 по настоящее время подобной деятельностью занимались команды инженеров Intel в других регионах. Израильское подразделение Intel, например, подарило миру немало удачных процессорных архитектур. Как правило, разные команды инженеров параллельно работают над разными поколениями процессоров, поэтому географический фактор выдаёт себя по мере выхода новых продуктов на рынок.

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Сейчас обсуждают

muas
12:50
Если ты берешь карту за 70к, жмотися 10к на хороший блок это откровенно плохое решение ну или очередной недалекий который берет железо на последние деньги.
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DiLouk
12:50
Уж если мне мощности не хватит, что говорить о тех у кого всего 2 по 8пин. Должно быть те бп еще слабее.
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muas
12:48
2x 8pin на аорусе при потреблении 3080 в 320W, это конечно мда....
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
lesik78
12:48
какая разница где, амдшные индусы сидят в индии, интеловские уже все в орегоне.
Процессоры Tiger Lake были разработаны преимущественно силами американских специалистов
Dmitry Mitry
12:48
Хорошо, заодно можно будет перепройти
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Jaster
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Есть топ-игры, не важно с консолей они или нет. Важно что на ПК они актуальны.. ) А вот старье тестировать смысла нет, пусть и эксклюзивы для ПК.
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DiLouk
12:44
Повеселили. Легко представить. Однако, сомневаюсь что у них были карманные деньги на лоджитек с 10к дпи. В лучшем случае они могли себе купить G102 или вроде того.
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