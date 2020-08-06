Успех AMD Renoir ковался индийскими инженерами AMD
Издание Times of India приводит цитаты технического директора AMD Марка Пейпермастера (Mark Papermaster), который высоко оценивает итоги работы индийских разработчиков над созданием гибридных процессоров Renoir. Основную часть работы на этом направлении проделали два исследовательских центра в Индии. Компания присутствует в этой стране уже 15 лет, за это время местные разработчики не только набрались опыта, но и достигли известной степени самодостаточности в своей деятельности.
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Они сами интегрируют вычислительные и графические ядра в гибридных процессорах, сами взаимодействуют с TSMC на уровне оптимизации литографии, разработка и отладка программного обеспечения тоже производится в Индии. Например, утилита Ryzen Master – это детище индийских программистов. Они также взаимодействовали с Microsoft, чтобы оптимизировать драйверы для процессоров Renoir.
Процессоры Renoir были разработаны с опережением первоначального графика на три месяца. Подняв частоты графической подсистемы на 75%, специалисты AMD смогли добиться прироста быстродействия на 27% при площади кристалла, не превышающей 40% от размеров предшественника.
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