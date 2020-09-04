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ASRock напомнила о существовании чипсета AMD WRX80

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Если в середине января ещё находились источники, которые ожесточённо оспаривали намерения AMD представить набор системной логики WRX80, то к середине лета компания их аргументы разрушила, представив процессоры серии Ryzen Threadripper PRO. От своих более простых аналогов они отличались возможностью поддержки восьмиканальной памяти совокупным объёмом до 2 Тбайт вместо четырёхканальной объёмом не более 256 Гбайт.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Новые процессоры также потребовали использования нового разъёма sWRX8 и того самого чипсета WRX80, который сам по себе вряд ли отличается от предшественника. Процессоры серии PRO одновременно увеличили количество поддерживаемых линий PCI Express 4.0 с 64 до 128 штук, завершив тем самым набор аргументов для склонения «творческих профессионалов» к покупке систем на их основе. Эти процессоры можно будет купить только в составе готовых систем с конца сентября.

Компания ASRock невольно напомнила о существовании данной платформы AMD, заявив материнскую плату с «говорящим» названием WRX80 Creator к ввозу на территорию стран ЕАЭС. По всей видимости, платы этой модели будут использоваться партнёрами AMD для создания готовых рабочих станций на основе процессоров серии Ryzen Threadripper PRO.

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Теги

amd материнские платы asrock wrx80 amd ryzen threadripper pro
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kib@rg
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Tovbot
16:00
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t-dirt
15:59
совершенно верно.
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ronoho
15:59
нет не будет, так как на той же ps5 нет dxr и никогда не будет ;)
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wwr222
15:59
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Тогда половина шутеров-РПГ. Там абсолютно нет вариативности(кроме возможности завалить гада разным оружием)
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Black Soul
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sNQ
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