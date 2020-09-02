Micron в своей презентации GDDR6X демонстрирует видеокарту с печатной платой прямоугольной формы
Во время вчерашней презентации видеокарт Ampere игрового класса руководитель и основатель NVIDIA подчеркнул, что компания совместно с Micron вела разработку памяти типа GDDR6X, которая в итоге и нашла применение на видеокартах GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080. Как мы знаем, компания Micron в этом невольно призналась задолго до официальных заявлений NVIDIA.
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Теперь на сайте Micron есть специальный раздел, посвящённый памяти типа GDDR6X так называемой «первой фазы». Это означает, что в дальнейшем данная память будет эволюционировать, как и любая другая. Помимо игровых видеокарт, Micron видит для неё применение в сегменте ускорителей вычислений.
Интересно, что на своих слайдах Micron демонстрирует в качестве примера использования GDDR6X не эталонную печатную плату GeForce RTX 3090 с характерным V-образным вырезом, а некий условный графический ускоритель с 12 или 24 микросхемами GDDR6X, которые окружают графический процессор по схеме «4 + 4 + 4», а печатная плата на этом эскизе имеет прямоугольную форму. Нельзя исключать, что подобную компоновку получат видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении партнёров NVIDIA, но если первые обзоры появятся ещё в сентябре, то мы наверняка скоро об этом узнаем.
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