Первым клиентом TSMC на 3-нм техпроцессе будет не Apple
На прошлой неделе стало известно, что TSMC не только приступила к подготовке выпуска опытных 3-нм изделий в следующем году, но и нашла первого клиента на этом направлении. Многие источники единогласно заявили, что им должна оказаться компания Apple, в последние годы в числе первых занимающая квоты TSMC на новые техпроцессы.
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Издание TechNews сообщает, что в действительности первые 3-нм продукты должна предложить молодая британская компания Graphcore, занимающаяся разработкой нейронных процессоров для систем машинного обучения. Её текущие разработки используют 7-нм техпроцесс TSMC, причём делают это достаточно эффективно.
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Как поясняет источник, Graphcore в эволюции своих продуктов минует стадию 5-нм техпроцесса, а сразу перейдёт на 3-нм. Нельзя исключать, что в качестве жеста доброй воли TSMC разделит с ней часть расходов на разработку. Сейчас капитализация Graphcore не превышает $1,95 млрд, и если опубликованная тайваньскими источниками информация подтвердится, это может быть тот уникальный случай, когда «мал золотник, да первый».
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