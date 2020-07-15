Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Чип Graphcore Colossus GC200 конкурирует c NVIDIA A100: 250 TFLOP производительности ИИ и 59,4 миллиарда транзисторов

для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 В последнее время в сегменте искусственного интеллекта наблюдается быстрый прогресс, а крупные технологические компании вкладывают много ресурсов, чтобы удовлетворить потребности рынка и увеличить производительность ИИ. Компании NVIDIA и AMD активно проектируют и воплощают в кремнии графические процессоры следующего поколения с учетом нужд ИИ и HPC, но похоже, что у них появился серьезный конкурент. Британская компания Graphcore представила свой чип второго поколения для ИИ, который напрямую конкурирует с ускорителем NVIDIA A100.

реклама

 Чип получил название Colossus MK2 GC200. Он предназначен исключительно для работы в сфере искусственного интеллекта. Как и его название, сам чип имеет колоссальный размер и обеспечивает 8-кратное увеличение производительности по сравнению со своим предшественником MK1.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

 "Мы на 100% сосредоточены на кремниевых процессорах для искусственного интеллекта и на системах, которые могут подключаться к существующим центрам. Зачем нам создавать ЦП или ГП, если они уже работают хорошо? Это просто другой набор инструментов", - сказал генеральный директор Graphcore Найджела Туна

 Colossus MK2 GC200 изготовлен по 7-нм техпроцессу TSMC и имеет размер матрицы 823 мм2. Для сравнения, он почти такой же большой, как ускоритель GPU NVIDIA A100, размер которого равен 826 мм2. Чип является не только гигантским по размерам, но и по плотности, имея в общей сложности 59,4 миллиарда транзисторов на борту в сравнении с 54,2 миллиардами транзисторов в графическом процессоре NVIDIA A100.

реклама

  Colossus MK2 GC200 содержит 1472 IPU (Intelligence Processing Unit), каждый из которых имеет само ядро IPU и внутрипроцессорную память. Каждое ядро IPU состоит из 6 параллельно работающих потоков, в результате чего общее количество потоков в чипе составляет 8832. Что касается памяти, то чип располагает 900 Мб на IPU с пропускной способностью памяти 47,5 Тб/с. Graphcore заявил, что теоретически можно получить больше емкости при использовании нескольких стоек одновременно, и пул памяти в итоге окажется выше по сравнению со стойкой, состоящей из графических процессоров A100.

реклама

 Для обеспечения внутренней взаимосвязи чип использует шину IPU-Exchange, которая обеспечивает пропускную способность 8 Тб/с для всех IPU. Каждый чип имеет 10 каналов, которые обеспечивают пропускную способность между ними до 320 Гб/с. MK200 также поддерживает интерфейс PCIe Gen 4 (x16). Что касается производительности, то Colossus MK2 MK200 обеспечивает 250 TFLOP в режиме FP16 и 62,5 TFLOP в режиме FP32. Для сравнения графический процессор NVIDIA A100 обеспечивает в общей сложности 312 TFLOP в режиме FP16 и 19,5 TFLOP в режиме FP32.

реклама

 Помимо Colossus MK200, Graphcore также представил своего конкурента стойке NVIDIA DGX A100 под кодовым названием IPU-M2000. Эта стойка состоит из четырех MK200, каждый из которых предлагает объединенный пул памяти объемом 450 Гб. Управляющий процессор представляет собой четырехъядерный ARM чип Cortex-A, а система оснащена корпусом 1U с усовершенствованной системой охлаждения.

 К каждому IPU прикреплен блок радиатора с алюминиевыми ребрами, который оснащен шестью массивными тепловыми трубками, которые ведут к массивному блоку в задней части стойки, который охлаждается несколькими вентиляторами.

 Graphcore сравнил производительность восьми стоек M2000 IPU-Machine с одним DGX-A100, включающем 8 GPU A100. Graphcores сообщает, что их решение предлагает в 12 раз большую производительность FP32, в 3 раза большую производительность FP16 и в 10 раз больше памяти по сравнению с решением NVIDIA.

 В дополнение к этим показателям производительности, Graphcore говорит, что её платформа является очень гибкой в том смысле, что может использовать до 64 000 микросхем, работающих вместе, что позволит обеспечить огромные 16 Exaflops вычислительной мощности.

 Что касается доступности, то Graphcore заявляет, что клиенты могут сделать предварительный заказ на IPU-Machine с сегодняшнего дня, а поставки в полном объеме начнутся в 4 квартале 2020 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd nvida nvidia a100 graphcore
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
15
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
30
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
79
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
43
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
16
Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 UX325
4
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
54

Интересные материалы

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 79
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 54
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 30
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6 июля 2020 110
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ведьмак 3 поставил исторический рекорд – теперь это вторая игра в Steam с самым высоким рейтингом
30
13 июля Xiaomi начала рассылку европейской глобальной прошивки MIUI 12 на флагманы 2019 года – ссылки на обновление
10
Два флагмана Xiaomi получили прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11
4
Новая версия MIUI 12 стала доступна для 33 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов
9
Эксперты ожидают резкого скачка цен на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 2070 SUPER станет недоступна большему количеству геймеров
48
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны линейки Redmi Note 8 получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12
8
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
27
AMD Ryzen 7 4700G демонстрирует преимущество над Ryzen 7 3800XT и Intel Core i9-9900KF
81
Флагманские видеокарты NVIDIA Ampere получат 12-контактный разъем питания, способный передать до 600 Вт энергии
49
HUAWEI планирует выпустить EMUI 11 на 50 актуальных смартфонов 2018-2020 годов
12
Известный инсайдер раскрыл точную цену и дату начала продаж игровой приставки Sony PlayStation 5
3
Опубликован стандарт DDR5
76
HUAWEI сообщила официальные сроки появления EMUI 10.1 в России
10
AMD Ryzen Threadripper Pro представлены официально: до 64 ядер, 128 линий PCIe Gen 4 и 8-канальная память DDR4
64
Официально - PES 2021 не выйдет
1
Новая версия технологии DLSS 2.0 способна увеличивать производительность видеокарты в два с лишним раза и делать картинку четче исходной - даже RTX 2060 способна выдавать больше 60 FPS в разрешении 4К
31
Ещё один популярный смартфон Xiaomi получил европейскую стабильную прошивку MIUI 12
1
Оговорка аналитиков заставила задуматься о переходе AMD на 6 нм
12
Tronsmart представила первые в мире наушники с Qualcomm QCC5124 и гибридным активным шумоподавлением Apolo Bold
4
35 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов уже можно обновить до последней версии MIUI 12 – ссылки на прошивку и список телефонов
+

Популярные статьи

Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
30
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Муки выбора при сборке нового игрового компа в 2020
40
Восемь рабочих способов избежать перегрева компьютера и ноутбука в жару
41
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
71
iMac G4 2002 года выпуска или Лампа Джобса
12
ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля до 500 долларов
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
15

Сейчас обсуждают

Maksem
22:31
Есть у меня знакомый знакомого, собрал себе комп на райзен 2600 + 1660ti на моё удивление он остался недоволен. я просил, какая материнка? b450, неплохая а какая память? 3466мгц говорит но оказалось, ...
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
nonses84
22:30
Дропы до 20 на райзене? Вы смеётесь? Это физиологически не возможно из-за огромного кеша. Дропы в любой из игр щас больше у Интел, не несите чуш.
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Зю
22:29
Зайди и почитай отзывы в онлайн магазинах. Камера - мусор, радиомодуль теряет связь и т.д.
Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию
Stas Burgerkiller
22:27
Неужели ты еще не понял, что твои фантазии никому не нужны?
Samsung Galaxy A72 получит оптическую стабилизацию
MriS
22:27
Да и сейчас на интеле норм разгон, если доска хорошая. Да и заметнее прирост производительности от него, а тут гонишь, чтобы он престал сливать 3700х, в потребительских задачах и играх. На Cinebench R...
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
warmuza
22:26
Ну ты же видишь, что у тебя реклама вклинилась прямо в основную смысловую часть статьи и дробит её на строчки, ну неужели так сложно переделать форматирование, ну в крайнем случае вставить всё одним ж...
В сеть попала конфигурация процессоров Intel Alder Lake S, P и M
itmanager85
22:25
кинь ссыль почитать
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Евгений Еремин
22:23
Полностью согласен, тему новинок мусолят постоянно!.только пользы, вернее полезной инф. Нет нигде.
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti может оказаться гораздо требовательнее к блоку питания, чем RTX 2080 Ti – новый разъём с мощностью до 600 Вт
McArcher
22:23
Ждём статью на тему "как охладить процессор ослиной мочой" ))) Проводить эксперимент лучше на ЦП от Intel, поскольку они выдерживают более высокие температуры, чем ЦП от AMD.
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
Зю
22:23
За гемморой синих процев с ТДП 250ВТ в стоке, скальпирование, дорогие материнки ещё и доплачивать? Дураков оказалось не так много, как в комментах на оверах
Настольные процессоры Intel 10-го поколения продаются в 5 раз хуже AMD Ryzen по данным Mindfactory
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем