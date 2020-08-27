Intel действительно обновит логотипы процессоров к анонсу Tiger Lake
Ещё в конце июля стало известно, что Intel готовит обновлённое начертание логотипов собственных процессоров, и начать его применение компания может уже в следующем месяце, после анонса мобильных процессоров Tiger Lake. Подобные предположения сегодня были подтверждены представителем сайта WCCFTech на его личной странице в Twitter.
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К анонсу процессоров Tiger Lake, который намечен на второе сентября, компания Intel уже разослала маркетинговые материалы, и они содержат новое начертание логотипа. Таким образом, ноутбуки на базе Tiger Lake уже получат наклейки с логотипами нового образца, указывающими на серию используемого процессора.
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