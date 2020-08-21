Августовское обновление драйверов AMD для видеокарт, как известно, обеспечило поддержку новых игр, среди которых оказалась и Microsoft Flight Simulator. Маркетинговым службам AMD это событие показалось эпохальным, а потому они поспособствовали появлению в профильном разделе сайта рекламных баннеров, продвигающих одновременно собственные изделия и саму игру.

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Источник изображения: AMD

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AMD особенно гордится, что оптимизировала драйверы под эту игру заранее, предложив обновление к моменту её появления.

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Источник изображения: AMD

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На другом варианте баннера одновременно упоминаются и процессоры AMD Ryzen. Наименование видеокарт Radeon пока использует старый шрифт. Принято считать, что он будет унифицирован со шрифтом Ryzen после выхода видеокарт с архитектурой RDNA 2, который запланирован на первую половину октября.