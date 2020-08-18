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Когда крупные игровые студии выпускают новые игры, разработчики выпускают новые пакеты драйверов, улучшающие оптимизацию в конкретных проектах, иногда увеличивая производительность на отдельных видеокартах или целой серии графических чипов. Как правило, это происходит нечасто, а сам драйвер в первую очередь направлен на правку артефактов и повышение стабильности и лишь иногда влияет на количество кадров в секунду.

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Тем удивительнее оказался новый драйвер AMD Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.8.2, благодаря которому в четырёх новых проектах производительность увеличена до 12% по сравнению с предыдущей версией ПО. Лучше всего работать стала серия видеокарт RX 5700, которая в разрешениях 2К и выше демонстрирует повышенную стабильность и повышение fps. Игры, получившие буст, представлены ниже:

Total War Saga: Troy

Microsoft Flight Simulator

Mortal Shell

Marvel's Avengers

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Также сообщается о решении проблем с оптимизацией и зависанием на интегрированных чипах Ryzen 3000-й серии во время выхода из спящего режима на операционной системе Windows 7. AMD отмечает, что исправлены не все ошибки. Если какие-то из них будут обнаружены пользователями, ин нужно отправить отчёт. Это позволит сократить время между обнаружением проблем с драйверами и выходом новой версии с исправлениями. Скачать новую версию ПО можно на официальном сайте по ссылке.