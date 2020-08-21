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Предполагаемые частоты гибридных процессоров AMD Cezanne в исполнении Socket AM4

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Гибридные процессоры AMD Cezanne должны появиться в следующем году, их поддержку обеспечат недавно представленные материнские платы на основе чипсета AMD A520, но вычислительная архитектура Zen 3 в этих процессорах будет соседствовать со зрелой графикой семейства Vega, поэтому к архитектуре RDNA она никакого отношения иметь не будет.

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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur

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Один немецкий разработчик опубликовал у себя в Twitter информацию о маркировке существующих инженерных образцов процессоров Cezanne степпинга A0. Из этой маркировки можно сделать вывод, что соответствующие процессоры в исполнении Socket AM4 будут работать на частотах от 2.63 до 3.0 ГГц, у них будет восемь вычислительных ядер. Мобильные версии Cezanne в исполнении Socket FP6 сохранят восемь ядер, но их частоты могут оказаться даже чуть выше – от 2.85 до 3.0 ГГц. Подчеркнём, что пока речь идёт о ранних инженерных образцах, поэтому частотные характеристики серийных процессоров могут серьёзно измениться.

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Теги

amd apu socket am4 vega amd zen 3 cezanne
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Jack Reacher
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ronoho
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Jack Reacher
09:17
Какие еще софтовые ? То то только на RTX видеокартах функцию можно активировать
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wwr222
09:17
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Valik Banec
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