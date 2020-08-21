Предполагаемые частоты гибридных процессоров AMD Cezanne в исполнении Socket AM4
Гибридные процессоры AMD Cezanne должны появиться в следующем году, их поддержку обеспечат недавно представленные материнские платы на основе чипсета AMD A520, но вычислительная архитектура Zen 3 в этих процессорах будет соседствовать со зрелой графикой семейства Vega, поэтому к архитектуре RDNA она никакого отношения иметь не будет.
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Один немецкий разработчик опубликовал у себя в Twitter информацию о маркировке существующих инженерных образцов процессоров Cezanne степпинга A0. Из этой маркировки можно сделать вывод, что соответствующие процессоры в исполнении Socket AM4 будут работать на частотах от 2.63 до 3.0 ГГц, у них будет восемь вычислительных ядер. Мобильные версии Cezanne в исполнении Socket FP6 сохранят восемь ядер, но их частоты могут оказаться даже чуть выше – от 2.85 до 3.0 ГГц. Подчеркнём, что пока речь идёт о ранних инженерных образцах, поэтому частотные характеристики серийных процессоров могут серьёзно измениться.
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