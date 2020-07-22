Редактор популярного немецкого сайта HardwareLUXX выводит свои откровения про планы AMD за рамки официальной публикации, делясь любопытной информацией со страниц Twitter. По словам источника, ссылающегося на анонимных представителей AMD, процессоры Ryzen 4000 серии G не предназначены для сегмента компьютеров «сделай сам».

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Источник изображения: AMD

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Естественно, об этом говорилось уже давно и секрета в этом нет, но важнее вторая часть сообщения. Будущие гибридные процессоры AMD тоже смогут работать в существующих материнских платах на основе чипсетов 400-й и 500-й серии. Речь наверняка идёт о гибридных процессорах Cezanne с архитектурой вычислительных ядер Zen 3, которые выйдут в следующем году. В совместимости этих APU с существующими материнскими платами нет ничего удивительного, ведь и процессоры Vermeer без встроенной графики смогут работать в этих платах после обновления BIOS. Если Vermeer выйдут до конца этого года, то дебюта Cezanne придётся ждать значительно дольше.