Как отмечает Reuters, на этой неделе американские власти сделали поправки к правилам экспортного контроля, которые запрещают сотрудничать с компанией Huawei Technologies и 152 юридическими лицами, так или иначе с нею связанными. Сегодня этот список пополнился ещё 38 позициями, охватывающими 21 страну. Чтобы вести бизнес с членами «чёрного списка», контрагенты должны получить в США специальные лицензии.

реклама

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке

Источник изображения: Reuters

реклама

Важным дополнением к существующим правилам стал запрет на поставки для нужд Huawei любых готовых процессоров, разработанных и изготовленных с использованием оборудования, программного обеспечения или технологий американского происхождения. Фактически, это ставит крест на перспективах сотрудничества Huawei с MediaTek. Ранее тайваньский разработчик снабжал смартфоны Huawei своими процессорами в относительно доступной ценовой категории, после введения санкций китайская компания планировала охватить и флагманские процессоры MediaTek, но американская сторона сработала на упреждение. Суть новых дополнений к правилам экспортного контроля, как пояснили представители американских властей – запретить Huawei получать компоненты обходными путями, которые оставались открытыми после майского этапа ограничений.