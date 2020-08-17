Huawei не сможет рассчитывать на процессоры MediaTek после нового этапа санкций
Как отмечает Reuters, на этой неделе американские власти сделали поправки к правилам экспортного контроля, которые запрещают сотрудничать с компанией Huawei Technologies и 152 юридическими лицами, так или иначе с нею связанными. Сегодня этот список пополнился ещё 38 позициями, охватывающими 21 страну. Чтобы вести бизнес с членами «чёрного списка», контрагенты должны получить в США специальные лицензии.
реклама
реклама
Важным дополнением к существующим правилам стал запрет на поставки для нужд Huawei любых готовых процессоров, разработанных и изготовленных с использованием оборудования, программного обеспечения или технологий американского происхождения. Фактически, это ставит крест на перспективах сотрудничества Huawei с MediaTek. Ранее тайваньский разработчик снабжал смартфоны Huawei своими процессорами в относительно доступной ценовой категории, после введения санкций китайская компания планировала охватить и флагманские процессоры MediaTek, но американская сторона сработала на упреждение. Суть новых дополнений к правилам экспортного контроля, как пояснили представители американских властей – запретить Huawei получать компоненты обходными путями, которые оставались открытыми после майского этапа ограничений.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила