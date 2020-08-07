По неофициальным данным, старшие видеокарты семейства Ampere получат от 12 до 16 Гбайт памяти типа GDDR6, но один из завсегдатаев форума ChipHell утверждает, что в линейке видеокарт NVIDIA найдётся место и для продукта с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X.

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Источник изображения: Mad Box PC

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Флагман выйдет уже в сентябре, как утверждает первоисточник. Возможно, речь идёт о новом графическом ускорителе семейства TITAN, который традиционно получит пугающе высокий ценник. Нельзя исключать, что родственная видеокарта появится и в профессиональном сегменте, поскольку разрабатывать столь дорогой продукт исключительно для игрового компании NVIDIA наверняка было бы не очень выгодно.