В семействе NVIDIA Ampere появится видеокарта с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X
По неофициальным данным, старшие видеокарты семейства Ampere получат от 12 до 16 Гбайт памяти типа GDDR6, но один из завсегдатаев форума ChipHell утверждает, что в линейке видеокарт NVIDIA найдётся место и для продукта с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X.
реклама
реклама
Флагман выйдет уже в сентябре, как утверждает первоисточник. Возможно, речь идёт о новом графическом ускорителе семейства TITAN, который традиционно получит пугающе высокий ценник. Нельзя исключать, что родственная видеокарта появится и в профессиональном сегменте, поскольку разрабатывать столь дорогой продукт исключительно для игрового компании NVIDIA наверняка было бы не очень выгодно.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила