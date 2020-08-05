NVIDIA RTX 3080 Ti и RTX 3080 представят 17 сентября, RTX 3070 выйдут в октябре, RTX 3060 в ноябре, RTX 2060 и GTX 1060 подорожают на $20-30
Видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 30 приближаются к запуску и последние отчеты предполагают, что высокопроизводительные видеокарты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080 представят 17 сентября. Последняя линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 «Ampere» заменит всю линейку GeForce RTX 20 «Turing» в этом году и предложит пользователям более высокую производительность для игр следующего поколения AAA с превосходным качеством и частотой кадров.
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Последний отчет о дате запуска поступил от MyDrivers (через Videocardz), который заявляет, что видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER официально сняты с производства и последние заказы уже отправлены, что означает нехватку карт серии Turing RTX 20 в розничной торговле. В отчете также упоминается рост цен на карты серий GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1060, особенно серии GeForce GTX 1660 (GTX 1660, GTX 1660 Ti и GTX 1660 SUPER), которые в рознице будут дороже примерно на 20-30 долларов.
Линейка игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 Ampere в 2020 году будет состоять из четырех видеокарт: NVIDIA RTX 3080 Ti, NVIDIA RTX 3080, NVIDIA RTX 3070, NVIDIA RTX 3060. Все четыре видеокарты будут выпущены в 2020 году, но будут иметь разные даты запуска. В первую очередь выйдут высокопроизводительные карты GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 будет запущена в октябре, а массовая видеокарта GeForce RTX 3060 поступит в продажу в ноябре.
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NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti будет оснащена графическим процессором GA102-300-A1, который состоит из 5248 ядер CUDA или 82 SM, что на 20% больше ядер по сравнению с GeForce RTX 2080 Ti. Видеокарта получит до 12 ГБ памяти с более высокими скоростями памяти GDDR6 на 384-битной шине и пропускной способностью до 1 ТБ/с. NVIDIA GeForce RTX 3080 GA102-200-KD-A1 будет иметь те же 4352 ядра CUDA, что и RTX 2080 Ti. Видеокарта будет иметь 10 ГБ памяти, которая работает на скорости 19 Гбит/с через интерфейс 320-битной шины с пропускной способностью 760 ГБ/с.
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