Тайваньские СМИ уже сообщили накануне, что в следующем году AMD потребуется в два раза больше продукции, выпускаемой TSMC не только по 7-нм, но и по 5-нм технологии. Очевидно, что является хоть и крупным, но не единственным претендентом на квоты TSMC по выпуску 7-нм и 5-нм изделий, и борьба за место на конвейере тайваньского подрядчика усиливается уже сейчас.

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Источник изображения: TSMC

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Как сообщает сайт DigiTimes, поставщики кремниевых пластин, оборудования и материалов отмечают увеличение объёмов заказов со стороны TSMC, связывая эту тенденцию с ростом объёмов производства 7-нм и 5-нм изделий.