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Партнёры TSMC подтверждают увеличение заказов на изготовление 7-нм и 5-нм продукции

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Тайваньские СМИ уже сообщили накануне, что в следующем году AMD потребуется в два раза больше продукции, выпускаемой TSMC не только по 7-нм, но и по 5-нм технологии. Очевидно, что является хоть и крупным, но не единственным претендентом на квоты TSMC по выпуску 7-нм и 5-нм изделий, и борьба за место на конвейере тайваньского подрядчика усиливается уже сейчас.

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Источник изображения: TSMC

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Как сообщает сайт DigiTimes, поставщики кремниевых пластин, оборудования и материалов отмечают увеличение объёмов заказов со стороны TSMC, связывая эту тенденцию с ростом объёмов производства 7-нм и 5-нм изделий.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc
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Сейчас обсуждают

mazahakaruss
09:29
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Alexshanghai IntelAmdov
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09:28
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mazahakaruss
09:27
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enzolas
09:25
У вас жук на аватарке. Аналитика великолепная, но как минимум один человек бы эту игру купил, так что 0 не было бы.
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Булат Низамов
09:22
Если уж и собирать такое, то мать лучше от гиги взять b450 s2h, и дешевле и радик на питальнике имеется. Либо забить на разгон проца, взять на А чипсете и гнать лишь память
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enzolas
09:21
Так она и сейчас не то, что бы сильно щедрая. Цены на процессоры и материнские платы достаточно высокие. Прошлые поколения не в счет, их нужно сбывать вот цены и ниже.
Чтобы не было обидно: дефицит процессоров теперь у AMD
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