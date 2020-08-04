Партнёры TSMC подтверждают увеличение заказов на изготовление 7-нм и 5-нм продукции
Тайваньские СМИ уже сообщили накануне, что в следующем году AMD потребуется в два раза больше продукции, выпускаемой TSMC не только по 7-нм, но и по 5-нм технологии. Очевидно, что является хоть и крупным, но не единственным претендентом на квоты TSMC по выпуску 7-нм и 5-нм изделий, и борьба за место на конвейере тайваньского подрядчика усиливается уже сейчас.
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Как сообщает сайт DigiTimes, поставщики кремниевых пластин, оборудования и материалов отмечают увеличение объёмов заказов со стороны TSMC, связывая эту тенденцию с ростом объёмов производства 7-нм и 5-нм изделий.
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