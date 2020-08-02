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SMIC будет производить в Пекине микросхемы, а не кремниевые пластины

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От солидного информационного агентства Reuters меньше всего ждёшь подвоха в стиле «днём согнём – вечером разогнём», но именно оно вчера распространило недостоверную информацию относительно намерений SMIC создать при поддержке пекинского муниципалитета предприятие по производству кремниевых пластин.

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Источник изображения: Euroland

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Официальная документация позволяет установить истину. Китайские власти помогут SMIC построить новое предприятие по выпуску 28-нм полупроводниковых изделий. После реализации первой фазы проекта, которая потребует инвестиций в размере $7,6 млрд, не считая вложенных в капитал предприятия $5 млрд, объёмы ежемесячного производства достигнут 100 тысяч кремниевых пластин типоразмера 300 мм. В данном случае пластины будут не производиться, а обрабатываться, что совершенно меняет суть вчерашней новости. В дальнейшем объёмы производства будут расширяться, а стороны будут привлекать новых инвесторов. Судя по всему, опуститься «глубже» 28 нм предприятие в обозримом будущем пока не планирует.

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Теги

литографическое производство полупроводники smic
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