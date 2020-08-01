SMIC вложится в производство кремниевых пластин в Китае
В условиях усиливающихся американских санкций руководство КНР сейчас грезит планами по импортозамещению в сфере производства полупроводниковых компонентов, и основные ставки делаются на шанхайскую компанию SMIC, которой в обозримом будущем предстоит освоить 12-нм техпроцесс. Сейчас компания активно привлекает капитал для качественного рывка, выпуская новые акции и размещая их на новых фондовых площадках. Не отказывается SMIC и от государственной финансовой поддержки.
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Как отмечает Reuters, недавно SMIC приняла участие в создании совместного предприятия с муниципальными властями Пекина, получив 51% акций при величине уставного капитала порядка $5 млрд. Общие инвестиции могут достичь $7,6 млрд, а основным видом деятельности совместного предприятия станет выпуск кремниевых пластин типоразмера 300 мм.
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Именно из кремниевых пластин изготавливаются микросхемы и процессоры, поэтому SMIC должна быть уверена, что в своей будущей деятельности не будет страдать из-за дефицита сырья. Тем более, что сейчас компания в значительной части опирается на поставки компонентов и материалов из-за рубежа, а власти КНР взяли курс на укрепление «технологического суверенитета страны». К концу 2024 года в Китае планируется наладить выпуск 7-нм изделий.
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