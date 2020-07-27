Процессоры Intel Alder Lake будут выпускаться по более продвинутой версии 10-нм технологии, чем Sapphire Rapids
Ещё на прошлой неделе стало известно, что во второй половине следующего года Intel начнёт поставки 10-нм процессоров Alder Lake, которые найдут применение как в настольном, так и в мобильном сегментах. Одновременно должны были начаться поставки серверных 10-нм процессоров Sapphire Rapids.
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Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q содержал важное уточнение: клиентские процессоры Alder Lake компания относит к третьему поколению 10-нм технологии, а серверные процессоры Sapphire Rapids – ко второму. Другими словами, в клиентском сегменте приоритет может быть отдан частотному потенциалу или соотношению производительности и энергопотребления, которые у более продвинутой ступени 10-нм техпроцесса могут оказаться лучше. Процессорам Sapphire Rapids более новая версия 10-нм технологии могла не достаться из-за ограниченности профильных производственных мощностей. Могли вмешаться и сроки разработки данных процессоров.
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