Из ранних публикаций известно, что среди крупнейших производителей памяти самым большим «EUV-скептиком» является американская компания Micron Technology, а южнокорейские конкуренты активно внедряют сверхжёсткую литографию на своих конвейерах. Samsung ещё в прошлом году внедрила один слой с EUV-литографией в техпроцесс выпуска микросхем памяти, в этом году количество слоёв будет увеличено до четырёх.

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Источник изображения: SK Hynix

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SK Hynix данным направлением тоже активно интересуется, как напоминает корейское издание ET News. В следующем году компания начнёт выпуск 10-нм памяти типа DRAM с применением EUV-литографии. Производитель уже вкладывается в компании, которые смогут обеспечить её необходимыми материалами и оснасткой. Аналитики считают, что отставание по времени от главного конкурента не скажется на возможности SK Hynix предложить конкурентоспособную память, изготовленную с применением EUV-литографии. Под выпуск памяти с EUV выделено строящееся предприятие в Южной Корее.