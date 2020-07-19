Пример США в виде попытки усилить свою «литографическую независимость» за счёт строительства предприятия TSMC в штате Аризона, по всей видимости, оказался заразительным для правительства Японии. Агентство Bloomberg со ссылкой на японские СМИ сообщило, что власти этой страны ведут переговоры с TSMC о развитии сотрудничества в сфере производства полупроводниковых изделий на территории Японии.

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Источник изображения: Toshiba

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Предполагается, что тайваньские партнёры не только поделятся с японскими производителями передовыми технологиями, но и построят как минимум одно предприятие в Японии, которое будет заниматься контрактным производством электронных компонентов. На эти нужды власти страны готовы выделить миллиарды долларов США, если пересчитать по действующему курсу суммы в местной валюте, фигурирующие в новостях.