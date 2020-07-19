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Японская полупроводниковая промышленность призывает на помощь TSMC

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Пример США в виде попытки усилить свою «литографическую независимость» за счёт строительства предприятия TSMC в штате Аризона, по всей видимости, оказался заразительным для правительства Японии. Агентство Bloomberg со ссылкой на японские СМИ сообщило, что власти этой страны ведут переговоры с TSMC о развитии сотрудничества в сфере производства полупроводниковых изделий на территории Японии.

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Источник изображения: Toshiba

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Предполагается, что тайваньские партнёры не только поделятся с японскими производителями передовыми технологиями, но и построят как минимум одно предприятие в Японии, которое будет заниматься контрактным производством электронных компонентов. На эти нужды власти страны готовы выделить миллиарды долларов США, если пересчитать по действующему курсу суммы в местной валюте, фигурирующие в новостях.

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литографическое производство полупроводники tsmc
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Сейчас обсуждают

Ацкий Сотона
10:20
Ну давай по честному - просто Интел наконец понимает , что хомяки кончаются , потому 10900 продают дешевле , так как если не хватает , то продают дороже и не делают ту же модель параллельно .
Нехватка 10-ядерных Core i9-10900К вынудила Intel выпустить урезанную версию флагмана со сниженными тактовыми частотами и ценой от 450 долларов
Опричник
10:18
То что игры к 100Гб подбираются, говорит лишь о криворукости манаге-мента и остальных причастных. Есть для Спектрума такая игра - Elite, так в ней триллионы миров и всё это в 48Кб Озу.
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
MaratSPb329
10:16
Те кто ставит минусы моему коменту - хотелось бы знать в чем я не прав.
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Артём Головин
10:14
Гыыыы... Рассуждение, от балды, по обзорам на YouTube от мамкиных обзорщиках. Не играл ты не в Detroit, не в Spider Man, не в Days Gone раз ты так рассуждаешь.
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
Vito Vago
10:11
Хоть один написал правильно скорость.
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
Артём Головин
10:10
Богач, в первых рядах нашёлся. Никто не думает...большинство таких олухов как ты, так и делают желчь и эго не влезет ни в один монитор и телевизор. Прежде чем что-то писать, и отправлять, нужно включи...
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
wwr222
10:10
Дурное дело не хитрое:побольше видео вставок(типо кино),побольше пространств(а как же!).А над сценарием,оптимизацией игры попотеть-да на хрен оно сдалось...быдло схавает
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
Vito Vago
10:09
В моем городе стандартом домашнего интернета считается 100 мегабит раздели на восемь. Получишь МБит/с.
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
Vito Vago
10:05
Человек думает, раз у него такая скорость до провайдера, то и СКАЧАЕТ...
Игры следующего поколения превысят размер в 100 Гб в несколько раз уже через пару лет
wwr222
10:03
Угу.Иначе это не тест.Я и пирометром измерял у себя и термопарой.А ты статьи пишешь,надо "доходить до конца" :) Я вот случайно наткнулся на температуру питания одной дешманской платы от Гиги.Ну фанать...
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