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Linux расширяет поддержку графических процессоров AMD с архитектурой RDNA 2

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На уходящей неделе в коде Linux уже были замечены обновления, касающиеся поддержки графических процессоров серии Navy Flounder, которые должны получить архитектуру RDNA 2. К выходным перечень обновлений заметно расширился, что говорит об активной работе специалистов AMD на данном направлении.

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Источник изображения: FreeDesktop

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В программном коде упоминаются не только новые графические процессоры Navy Flounder, но и уже знакомые по ранним новостям Sienna Cichlid, а также ускоритель вычислений с условным обозначением Arcturus. Последний может дебютировать в текущем полугодии под именем Radeon Instinct MI100, о чём уже не стесняются говорить представители AMD. В окончательном виде поддержка перечисленных продуктов компании со стороны Linux будет реализована к октябрю. Наверняка к этому моменту формальный анонс некоторых из них уже состоится.

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Теги

amd linux rdna 2 navi 2x arcturus
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