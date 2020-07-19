Linux расширяет поддержку графических процессоров AMD с архитектурой RDNA 2
На уходящей неделе в коде Linux уже были замечены обновления, касающиеся поддержки графических процессоров серии Navy Flounder, которые должны получить архитектуру RDNA 2. К выходным перечень обновлений заметно расширился, что говорит об активной работе специалистов AMD на данном направлении.
реклама
реклама
В программном коде упоминаются не только новые графические процессоры Navy Flounder, но и уже знакомые по ранним новостям Sienna Cichlid, а также ускоритель вычислений с условным обозначением Arcturus. Последний может дебютировать в текущем полугодии под именем Radeon Instinct MI100, о чём уже не стесняются говорить представители AMD. В окончательном виде поддержка перечисленных продуктов компании со стороны Linux будет реализована к октябрю. Наверняка к этому моменту формальный анонс некоторых из них уже состоится.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила