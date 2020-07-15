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Семейство графических процессоров AMD Navy Flounder прописалось в Linux

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Разработчики программного обеспечения для операционной системы Linux продолжают использовать обозначения рыб для графических процессоров AMD с архитектурой RDNA 2. На этот раз в программном коде прописалась серия продуктов с условным обозначением Navy Flounder.

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Источник изображения: FreeDesktop

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Предполагается, что в эту серию войдёт графический процессор Navi 22, который окажется на ступень ниже «Big Navi», но сохранит память типа HBM2. Во всяком случае, для компьютеров Apple он будет предлагаться именно в такой спецификации. Ранее в подобном контексте уже упоминалось условное обозначение Sienna Cichlid, имеющее отношение к графическому процессору AMD Navi 21.

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amd rdna 2 navi 21 navi 22
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Чувак
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Yuri Myakotin
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Опубликован стандарт DDR5
Olejik
08:11
В свое время ждал снижения цен на 2700х чтобы перейти с 1600го, потом вышли зен2 которые лучше, теперь зен3 на подходе, возможно будет такой же прирост...кароч посижу на 1600м )))
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SMA
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