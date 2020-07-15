Разработчики программного обеспечения для операционной системы Linux продолжают использовать обозначения рыб для графических процессоров AMD с архитектурой RDNA 2. На этот раз в программном коде прописалась серия продуктов с условным обозначением Navy Flounder.

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Источник изображения: FreeDesktop

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Предполагается, что в эту серию войдёт графический процессор Navi 22, который окажется на ступень ниже «Big Navi», но сохранит память типа HBM2. Во всяком случае, для компьютеров Apple он будет предлагаться именно в такой спецификации. Ранее в подобном контексте уже упоминалось условное обозначение Sienna Cichlid, имеющее отношение к графическому процессору AMD Navi 21.