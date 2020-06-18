Ускоритель AMD Radeon Instinct MI100 выйдет в следующем полугодии
Слухи о намерениях AMD представить ускоритель вычислений с условным обозначением Arcturus ходят уже давно, но теперь технический директор компании Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) со страниц Twitter подтверждает намерения выпустить во втором полугодии ускоритель вычислений Radeon Instinct MI100 с архитектурой CDNA.
рекламаПо предварительным неофициальным данным, он будет оснащаться 7-нм графическим процессором с 8192 исполнительными блоками, на подложке по соседству будет предусмотрено 32 Гбайт памяти типа HBM2 или HBM2E. В сегменте вычислений её применение себя оправдывает.
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Значение TDP всего ускорителя должно уложиться в 200 Вт, поскольку в серверном шасси его нужно будет охлаждать при помощи пассивных радиаторов и корпусных вентиляторов. Соответственно, и частоты графического процессора не достигнут своих максимально возможных значений.
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