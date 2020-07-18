AMD напомнила о конкурентном позиционировании видеокарт семейства Radeon RX 5000
В служебном разделе сайта AMD для партнёров уже можно найти рекламные материалы, посвящённые недавно представленному семейству процессоров Ryzen Threadripper PRO. Не забывает компания и о давно существующих продуктах. В одном из свежих материалов она рассказывает о преимуществах своих видеокарт семейства Radeon RX 5000.
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На этот раз компания не строит иллюзий по поводу представительности Radeon VII, и упоминает только четыре модели поколения Navi: Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5500 XT. Для каждой указывается как «вероятный противник» из стана NVIDIA, так и величина преимущества над ним для определённых условий тестирования.
Компания приводит и выборочные характеристики видеокарт этого семейства. Уровень энергопотребления указан для всей графической платы, а не видеочипа в отдельности. Например, для Radeon RX 5700 XT он достигает 225 Вт, для Radeon RX 5700 не превышает 180 Вт, а Radeon RX 5600 XT и Radeon RX 5500 XT довольствуются 150 и 130 Вт, соответственно.
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