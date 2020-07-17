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Intel выступит с инициативой по привлечению искусственного интеллекта к написанию программного кода

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В нашем стремительно меняющемся мире угроза вымирания повисла не только над авторами новостей, но и над разработчиками программного обеспечения. В этой сфере автоматизация процессов уже давно активно внедряется, но скоро к соответствующей инициативе может присоединиться корпорация Intel, которая зарегистрировала торговую марку Inteon и создала «заготовку» под одноимённый сайт.

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Источник изображения: Inteon

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Редкого пока посетителя этот информационный ресурс встречает рассказами о недалёком будущем, когда ускорением разработки программ будет заниматься искусственный интеллект. О полном замещении человеческого труда в этой сфере, конечно, речи пока нет. Платформа Inteon обещает превратить «любого инженера в мастера по написанию кода». Официальных заявлений по поводу причастности Intel к этому проекту пока не прозвучало.

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